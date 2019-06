Tábor - Táborští dopravní policisté šetří dopravní nehodu, a to střet cyklisty, muže středního věku a osobního vozidla.

K události došlo v závěru uplynulého týdne na jedné z křižovatek v historické části města Tábora. "Dle prvotního šetření je ze zavinění nehody důvodně podezřelý cyklista, který do křižovatky vjížděl z vedlejší komunikace a nerespektoval značku „Dej přednost v jízdě“. Při nárazu do osobního vozu navíc utrpěl zranění hlavy, které si vyžádalo příjezd zdravotnické záchranné služby a jeho následný převoz do táborské nemocnice," popsal tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.