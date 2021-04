Táborští dopravní policisté prověřují formou zkráceného přípravného řízení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, ke kterému došlo již v polovině letošního ledna.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Tehdy třiačtyřicetiletý muž řídil vozidlo značky Volkswagen a při projíždění ulicí Soběslavská způsobil dopravní nehodu, při které narazil do vozidla Toyota. Z místa ujel. Policisté následně zjistili, že muž má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to do prosince příštího roku. Nyní si zákaz pravděpodobně prodlouží.