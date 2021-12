Potvrzuje se totiž to, před čím opakovaně varuji každý rok. Prodej živých ryb před Vánocemi je obrovské týrání zvířat a je na čase tuto barbarskou tradici masového pouličního zabíjení jednou pro vždy opustit. Ryby totiž neskutečně trpí a je velmi smutné, že tomuto utrpení často musí přihlížet i malé děti.

Problém je jednak v nešetrném převozu ryb i jejich přechovávání v přeplněných kádích. Kapry navíc zabíjí na ulicích nekvalifikovaní lidé, kvůli tomu ryby často umírají bolestivě a velmi dlouho. A to už ani nemluvím o transportu živých ryb v taškách, kdy se bez vody dusí. Zcela nevhodné je též následné umístění ryb do vany s teplejší a navíc chlorovanou vodou, která jim může poškodit kůži i nervovou soustavu.

Kapr zimu tráví na dně rybníka ve stavu podobném zimnímu spánku se zpomaleným metabolismem. Naopak vánoční kapr je vystresován častým převozem a nemůže proto do tohoto zimního spánku upadnout. V důsledku toho je vyhladovělý a vyčerpaný. Nešetrnou manipulací, kdy jsou ryby doslova vysypávány do kádí, často dochází i ke krvavým zraněním. Myslím si, že pro tuto barbarskou a bolestiplnou tradici není v 21. století místo. Naše ZOO Tábor se letos připojila k otevřenému dopisu ochránců přírody ze skupiny Compassion in World Farming (CIWF) budoucímu ministru zemědělství, který ho vyzývá k zákazu týrání kaprů. Svůj podpis pod něj by měl připojit každý, komu není osud zvířat lhostejný. Doufám, že tato barbarská oslava masového vraždění bude brzy jen temnou minulostí.

Evžen Korec, majitel a ředitel ZOO Tábor