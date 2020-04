Přinášíme komentář ředitele táborské zoo Evžena Korce týkající se osudu mláďat rodících se na jaře.

Evžen Korec s mládětem vlka arktického. | Foto: Deník / Redakce

Do lesů, lesoparků, ale i městských parků teď přichází mnohonásobně víc lidí než jindy, protože se při dlouhodobém pobytu v uzavřených prostorách zkrátka potřebují provětrat na čerstvém vzduchu. Je mezi nimi i velká část těch, kteří toho o přírodě mnoho nevědí, a tak se snadno může stát, že by se snažili pomáhat tam, kde to vůbec není zapotřebí.