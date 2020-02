Je správné, aby nezávislý auditní orgán měl pod drobnohledem hospodaření státních a městských firem, krajů či veřejnoprávních médií. Podle iniciativy Rekonstrukce státu by tak mohl kontrolovat nakládání s dalšími prostředky ve výši 1,5 bilionu korun. Doposud měl pod palcem o něco nižší finanční objem.

NKÚ každý týden seznamuje veřejnost s výsledky kontroly na tom či onom ministerstvu, která je většinou plná zjištění o neúčelném vynakládání státních financí. Je z toho pár řádek v novinách, slib příslušného resortního šéfa, že s tím něco udělá, a hotovo. Žádné sankce, vyhazovy, padání hlav. Prezident NKÚ Miloslav Kala už kvůli tomu občas propadá zoufalství.

Pokud se senátoři k poslanecké novele připojí, nemělo by to tentokrát skončit tím, že to všichni mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Navíc není jisté, že se pro změnu ústavy najde potřebná senátní většina. Nesmyslné dublování kontrol, které zatěžují prověřované subjekty a plýtvají penězi nás všech, totiž poslanci zatím nevyřešili.