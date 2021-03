Začněme právě u oslovení. Jak oslovit svou lásku anglicky opravdu hezky? Zkuste Babe (i baby), honey, love. Co jí vlastně řekněte? Babe (baby) – to je kotě, zlatíčko, miláčku, drahoušku. Love to je lásečko či mazlíčku. Honey – tedy doslovně „medíku“ má v angličtině obdobný význam jako předchozí výraz, opět ho lze přeložit jako miláček, drahoušek, zlatíčko. Stejně tak v podobných intencích budou vyjádření jako darling nebo sweetie.

S takovou jste jistě „head over heels in love“, česky zamilováni až po uši, a žijete v hnízdečku lásky, což vyjádříte spojením „love nest“ a zažíváte „infatuation“ – pobláznění s „the love of life“ – životní láskou. Protože to byla „love at first sight“ – láska na první pohled a bude z toho „everlasting love“, tedy nekonečná láska.

Drsňáci vytáhnou Pearl Harbor

Možná vás ostatní označují slovy „A match made in heaven“ – což znamená něco jako dokonalý pár. A co teprve, když muž sdělí ženě „For your eyes, I would bomb Pearl Harbor.“ - tedy že by pro její oči bombardoval Pearl Harbor? Velmi silným slovem pro lásku či dokonce oddanost je výraz „devotion.“ (překládá se jko oddanost, láska, věrnost). Používá se i ve slovním spojení „doglike devotion“ – psí věrnost. Potěšit můžete frází „You mean a lot to me“, která znamená: Mnoho pro mě znamenáš a při krátkém odloučení třeba zaujme věta „Uvidím tě ve svých snech“ - tu anglicky řekněte takto: „I’II see you in my dreams.“

Pokud o vás ta vysněná či vysněný ještě neví, tak jste „secret admirer“, tedy tajný obdivovatel/ka. A snad to nebude „unrequited love“, tedy láska neopětovaná.

Jistě se může hodit i spojení „ Have a crush on somebody“, což znamená „být do někoho opravdu zabouchnutý“ S tím, že všemu předcházela „romantic candle lit diner“ - romantická večeře při svíčkách. Možná na vás bude vaše druhá polovička chtít udělat „impress“ (udělat dojem) a něco uvaří sama. Nezapomeňte pět chválu na „his good cooking“ (jeho skvělé kuchařské schopnosti). Při loučení mu nejspíš dáte „good night kiss“ (pusu na dobrou noc). A možná nebude loučení nutné a „you will spend a night there“ (strávíte tam noc) a pak dostanete „breakfast in bed“ (snídani do postele).

Love hurts

A kdyby to náhodou už moc neklapalo, může se hodit „to fall out of love“ tedy: odmilovat se, přestat milovat. Asi budete moci i říci „You broke my wings, so do not ask me why I go by land …“ – Zlomil/a jsi mi křídla, tak se mě neptej, proč chodím po zemi… nebo „Love hurts“ - Láska bolí.

Každopádně od samého začátku mějte na paměti větu „Better safe than sorry.“ Tedy Raději být opatrný(á), než něčeho litovat. Ne o všem lze totiž říci „Thank you, that is very kind of you.“ Děkuji, to je od tebe/vás milé. Nebo „That is a great idea.“ - To je skvělý nápad.“ Nicméně vám přejeme, ať stále slyšíte fráze jako: „I love you forever“ – Miluji tě navždy.