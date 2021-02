/2. DÍL/ Zvládněte běžné situace v cizině díky novému seriálu Deníku. Naučíte se užitečné základy, které oceníte při každém pobytu v cizině.

Foto: Shutterstock

Chystáte se druhý den na dovolené na výlet? Potřebujete se vzbudit včas a byli byste raději, kdyby vám budíček zajistila recepce. K dotazu použijte frázi: Could you give me a wake-up call at 6 a.m., please? (Mohl byste mně vzbudit ráno v 6 hodin, prosím?). Další cenné fráze a slovíčka najdete níže.