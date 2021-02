Chcete se opravdu naučit cizí jazyk? A chcete dosáhnout zlepšení relativně rychle? Pokud ano, pak si nejdříve dopřejte chvilku na zamyšlení nad SMART goals, nad svými cíli.

SMART je zkratkou pro to, jaké by vaše cíle měly být. | Foto: Shutterstock

SMART je zkratkou pro to, jaké by vaše cíle měly být: konkrétní/specific, měřitelné/measurable, dosažitelné/achievable, pro vás vhodné/relevant a časově ohraničené/time-bound. V tomto týdnu vám postupně vysvětlíme, co si pod tím vším vlastně představit.