Svatba století. I tak je označován sňatek britského následníka trůnu, prince Charlese, a lady Diany Spencerové, kterou dnes všichni znají již jen jako princeznu Dianu. Obřad se uskutečnil přesně před 40 lety a sledovaly jej stovky milionů lidí.

Pokud by se soutěžilo o nejslavnější přeřeknutí v historii, horkou kandidátkou na první příčky by byla lady Diana Spencerová. Když si totiž brala za muže britského následníka trůnu, prince Charlese, nervozitou spletla pořadí jeho křestních jmen. Jejímu stresu se nikdo divit nemůže. Svatbu sledovalo 750 milionů lidí po celém světě, stála 57 milionů liber a v kostele mezi 3500 hosty seděla světová společenská smetánka. S událostí, o níž letos uplyne 40 let, se pojí řada zajímavostí.

Nepolíbená nevěsta

Prakticky od chvíle, kdy princ Charles překročil třicítku, britský tisk netrpělivě čekal, kdy se ožení. Pod tlakem okolí i s vědomím, že si nemůže vzít soji milovaou přítelkyni Camillu Parker-Bowlesovou, prince zaujala mladičká Diana Spencerová. Přitom původně krátce randil s její sestrou. Když mladou dívku po rekordně krátkém dvoření požádal o ruku, celý svět žil v domnění, že se před jeho zraky odehrává pohádka. Nadšená byla i královská rodina. „Kromě urozeného původu byla Diana, což královský dvůr pokládal za nejdůležitější, pannou s vlastnostmi nezbytnými pro budoucí královnu,“ píše magazín Vanity Fair.

Mimochodem, i když byla podle svých pozdějších slov do nastávajícího Diana zamilovaná, období před svatbou příliš romantické nebylo. „Setkali se pouze třináctkrát,“ připomíná web Smithsonian Magazine. A jak píší další portály zabývající se manželstvím páru, i knihy o Dianě samotné, při těchto setkáních ještě často byli Charles a Diana obklopeni dalšími lidmi. Před svatbou proto mezi nimi nedošlo opravdu k ničemu víc, než k pár polibkům a objetí.

Miliardová svatba

Ruka už ale byla v rukávu a tak se Londýn začal připravovat na nejsledovanější a nejopulentnější událost století. Královská pokladnice za ni zaplatila opravdu nepředstavitelný balík peněz a svatba se tak zařadila k vůbec nejdražším obřadům nejen v britském království, ale na celém světě. „Stála neuvěřitelných 57 milionů liber, přičemž největší výdaje spolykalo zajištění bezpečnosti. Ve všech zemích Commonwealthu byly uspořádané slavnosti,“ zmiňuje list Hello!.

Pokud se počítá s inflací, tak v přepočtu na české koruny by nyní Dianiny vdavky za Charlese vyšly na 2,9 miliardy korun. Velká část peněz se ale britským daňovým poplatníkům vrátila - jako u každé královské svatby šly totiž na dračku suvenýry s motivem šťastného páru.

Nezrušíme to?

Mohlo by se zdát, že Diana se na svatbu s Charlesem musela doslova třást. Brala si nejžádanějšího starého mládence v britském království, shodou okolností následníka trůnu, do kterého navíc byla zamilovaná. Opak je ale pravdou a i Diana, jak později přiznala, zvažovala, zda nedělá chybu. Mimo jiné protokvůli podezdření, že Charlesův vztah s Camillou je bližší, než by se mohlo zdát. „Dva dny před obřadem byla tak rozrušená, že chtěla svatbu odvolat. Podle Dianina životopisce Andrewa Mortona jí na to ale její sestra řekla, že je na rušení svatby už moc pozdě, protože její obličej už je i na utěrkách," zmiňuje web Live Science.

Mimochodem, právě v týdnech před svatbou se údajně poprvé projevila u Diany bulimie a přispěla k tomu zřejmě právě nervozita z nadcházející svatby, pronásledování bulvárem a pochybnosti o Charlesových citech.

Šaty plné štěstí

Zřejmě nejsledovanější součástí svatby byly nevěstiny šaty. Výběrem zhotovitele, který je na nejdůležitější den života zhotoví, chtěla Diana podpořit britské návrháře. I proto ji róbu připravil salon, který založili sourozenci Elizabeth a David Emanuelovi, jenž na trhu působili pouze několik let. „Od chvíle, kdy salon začal pracovat na šatech, byla jeho okna neustále překrytá žaluziemi. Na střežení byla také najatá ochranka,“ uvádí web muzea National Constitution Center.

Nebylo se čemu divit - pokud by se některým novinám povedlo ukořistit návrh nebo snímek Dianiných šatů, měl by milionovou hodnotu.

Šaty, které sourozenci Emanuelovi navrhli, se opravdu zapsaly do historie. Zdobná a těžká róba odpovídala trendům osmdesátých let minulého století - nechyběly volány ani výrazná ramena. Šaty také měly nejdelší vlečku v historii britských královských svateb – měřila 7,6 metru. Diana chůzi s ní musela poctivě trénovat, a družičky, které jí s vlečkou pomáhaly, musely dávat při nesení opravdu pozor.

Švadleny je pak podle tradice šily zejména z látek vyrobených ve Velké Británií. Celkem na ně bylo použito šest různých materiálů. Rovněž podle tradice ukrývala róba dvě malá tajemství - obě měly přinést mladomanželům štěstí. „Byla do nich všitá jednak malá modrá stužka pro štěstí, a také podkovička z osmnáctikarátového zlata, vyzdobená diamanty," zmiňuje web National Constitution Center.

Jak se však později ukázalo, ani v látce skrytá podkova pro štěstí radost do manželství páru nepřinesla. Dianiny šaty se ale řadí mezi nejslavnější svatební oděvy v dějinách a inspirovaly řadu nevěst.

Poslouchat nebudu

Při obřadu v londýnské Katedrále svatého Pavla klapalo vše podle několik měsíců pečlivě připraveného plánu. V kostele výměně manželských slibů mezi Dianou a Charlesem přihlíželo 3 500 lidí, mezi nimi významní politici či světové celebrity. Kromě Dianiny úsměvné výměny pořadí křestních jmen prince Charlese se nestalo nic neočekávaného.

Ovšem spíš než to, co Diana při obřadu řekla, bylo významné to, co neřekla. Konkrétně při výměně slibů manželovi na rozdíl od všech předchozích nevěst přivdávajících se do britské královské rodiny totiž Diana neslíbila Charlesovi poslušnost. Porušila tak století trvající tradici. Samozřejmě to neudělala bez předchozí domluvy s Charlesem, oba se ale shodli, že na konci 20. století už opravdu není nutné, aby žena manželovi poslušnost slibovala.

Ve svém rozhodnutí Diana nezůstala osamocená, naopak tím nastolila precedens pro příští královské nevěsty. Poslušnost totiž manželům neslibovaly při vdavcích ani Dianiny snachy, vévodkyně Catherine a Meghan.

Skromná hostina se 27 dorty

Jako tradičně se mladomanželé po obřadu odebrali do Buckinghamského paláce, kde si na balkoně dali novomanželské políbení. Při recepci, kterou hostila britská královna Alžběta II., se podávaly nejvybranější pokrmy - nechyběla třeba humří omáčka a mistrně upravené masové pokrmy. Podle historičky Angely Cluttonové však svatební hostina Diany a Charlese byla o poznání skromnější, než jaké se pojily s předchozími britskými královskými svatbami. „Menu bylo rozhodně jednodušší, a s méně chody, než bylo typické u dřívějších generací. Rozhodně to ukazovalo, že pár se rozhodl svatbu pojmout v modernějším duchu," vyjádřila se Cluttonová před několika lety pro Huffington Post.

Hosté ale rozhodně nestrádali. Jen dortů bylo nachystáno sedmadvacet, každý trochu jiný. „Oficiální svatební dort měl pět pater a měřil jeden a půl metru. Šlo o ovocný dort, navržený Davidem Averym. Dort zdobily mimo jiné květiny či erb královské rodiny a iniciály páru," zmiňuje server Smithsonian Magazine.

Happy end se nekonal

Navzdory pohádkovému dojmu, který svatba u milionů sledujících vyvolala, jak už ví celý svět, šťastný konec příběh Diany a Charlese neměl. Páru se sice narodili dva synové, Charles ale obnovil svůj vztah s Camillou Parker-Bowlesovou, a Diana od smutku z manželovy nevěry a chladu po léta trpěla bulimií. Vše vyústilo v silně medializovaný rozvod.

Kdyby byla naživu, čtyřicáté výročí své svatby by si proto zřejmě s radostí nepřipomínala. „V dokumentu Diana: Jejími vlastními slovy si lze vyslechnout nahrávku, na níž princezna říká, že svatba byla nejhorším dnem jejího života," uvádí server Insider.

Nahrávky vznikly při přípravě Dianiny autobiografie. „Nemyslím, že jsem byla šťastná. Nikdy jsem se nepokusila sňatek zrušit, tedy v té rovině, že bych se o to opravdu pokusila, ale myslím, že to byl nejhorší den mého života," řekla Diana na nahrávce.