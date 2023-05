Takový rok zažil Václav Prospal jenom jendnou. Byl členem party, která vyhrála MS, s Motorem vybojoval postup do nejvyšší soutěže a celý rok prožil premiérově v české soutěži. Rok 2005 se nesmazatelně vepsal do Prospalovy paměti.

Václav Prospal vysvětluje, proč považuje zlato z MS 2005 za výjimečné | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vzpomínání na rok 2005, kdy Růžičkův tým vybojoval na MS ve Vídni zlato, potěší každého příznivce českého hokeje. Václav Prospal žije v USA. Na partu, které vévodil skvělým výkonem brankář Vokoun, nemůže zapomenout. "Už tehdy hrál Růža z defenzívy, každý věděl, co má dělat, měli jsme čtyři výborné formace. A Voky? Dal nám šanci uspět. Vychytal Kanadu. Ve finále měl shot out."

Prospal si zlata z roku 2005 hodně váží. "Podívejte se na soupisky jednotlivých týmů. V NHL byla stávka, byli tam nejlepší hráči na světě." Přitom právě Václav Prospal, společně s Dvořákem, měl na šampionátu vizitku Motor České Budějovice. "My se do nároďáku s Radkem dostali z národní ligy. Byla to výjimečná sezona. Zlato na mistrovství světa, postup s Motorem a vlastně první a jediná sezona, kterou jsem celou odehrál v českých soutěžích," doplňuje Václav Prospal k sezoně, ve které český hokejový národ slavil zlato z MS ve Vídni.