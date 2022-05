Bylo to symbolické zakončení excelentní první třetiny, ve které česká reprezentace nasázela Lotyšsku pět gólů a rozhodla o výsledku utkání – David Krejčí našel na zadní tyči zcela osamoceného Davida Pastrňáka, který zakončoval do zcela odkryté branky. „Krásná nahrávka. Pro mě to nebylo nic překvapivého. Vím, že Krejča vidí prostor na nějaké dvě vteřiny dopředu. Je radost s ním hrát. V Bostonu to byl můj mentor,“ složil poklonu svému spoluhráči z první útočné formace Pastrňák.