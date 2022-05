Jessica Campbellová v roce 2015 získala jakožto hokejistka stříbro z mistrovství světa, poté se rozhodla ukončit kariéru a splnit si svůj velký sen - stát se trenérkou kanadských hokejistek. Svoji cestu nyní Campbellová rozjíždí na lavičce německé reprezentace, kde je asistentkou hlavního trenéra Toni Soderholma.

Bratrské duo. Pastrňák oživil formu Krejčího, Jalonen je ze souhry nadšený

„Obvykle první, co slyšíte, je, že to pravděpodobně nevyjde, protože jste žena. Problém je v tom, že pokud se s tímto odporem setkáte, můžete to v určitém okamžiku vzdát. To jsem ale nikdy nechtěla připustit,“ nenechá se odradit Campbellová.

Během své kariéry byla Campbellová proslulá výbornou technikou při bruslení. Na německé střídačce zodpovídá především za přesilovky a hru v oslabení, při záběrech na lavičku ji neuvidíte vlastně v jiné pozici než v předklonu ke hráčům, kterým udílí taktické pokyny. „I u hráčů má velký respekt. Má profesionální pohled a velmi dobrý cit pro technické dovednosti. Výrazně posílila náš tým. Pracuje s velkou energií a hledá řešení na odstranění chyb z naší hry,“ chválí svoji asistentku trenér Söderholm.

Nemístná otázka

Kromě profesních pochval se Campbellová nicméně setkává i s nevhodnými otázkami spojenými s faktem, že na německé střídačce sedí žena. O pořádně faux pas se nedávno postarala například jedna ze slovenských novinářek po vítězném utkání německého týmu. „Jaké to pro atraktivní ženu je být v týmu plném pohledných mužů? Možná se vám někteří hráči líbí víc než jiní,“ zeptala se blonďaté asistentky k údivu všech přítomných.

VIDEO: Lotyš přes palubu! Stránského hit rozesmál Hertla, Černoch si přisadil

„Promiňte, o co vám jde? Nerozumím, co se tím snažíte říct,“ odpověděla Cambellová. „Je to moje povolání, moje práce. Hráči si zase dělají tu svou. Já s nimi mám akorát silný, čistě hokejový vztah,“ reagovala nakonec přece jenom devětadvacetiletá Kanaďanka na opakovaný dotaz. Ihned po tiskové konferenci ale zašla za tiskovým mluvčím reprezentace, kterému sdělila, že se jí otázka nelíbila.

Německo čekají po drtivé výhře 9:4 nad Itálií zápasy proti Kazchastánu a Švýcarsku. Už teď je ale sousední reprezentace velmi blízko čtvrtfinálové účasti a v případě postupu bude patřit k jednomu z černých koňů turnaje.