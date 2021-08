Strakonický vodní pólista Martin Faměra si v Tokiu zahraje o olympijský bronz. Hráč, který nastupuje za Španělsko, poprvé na turnaji prohrál. Se Srbskem 9:10. "Nevyužili jsme spoustu přesilovek, to na takovéto úrovni nejde, odpovídal trpělivě po semifinálové bitvě. "Nemohli jsme se srovnat se stylem, jaký zvolili na obě strany rozhodčí," dodal.

Faměra na OH v Tokiu patří mezi vodními pólisty k nejrychlejším plavcům. "Možná jsou za tím hodiny, které jsem naplaval doma ve Strakonicích. Trénoval jsem hodně, abych se někam dostal. Teď jsem tady a chci alespoň bronz, když už to nebude zlato." Finále si zahrají Srbové a Řecko, Španěly čeká Maďarsko. "A zase to bude hrozně těžké utkání

To už si mezi čtyřmi posledními nevyberete," dodal Martin Faměra, který v semifinále proti Srbům odehrál 18 minut a 43 vteřin.