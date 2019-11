Životní styl

Jídlo před revolucí? Parmezán byl sci-fi, na mléko v igelitu se raději zapomnělo

Ani pamětníci vzpomínající na dobu před rokem 1989 by se obvykle nechtěli přenést zpět do tehdejších mlékáren. „Vývoj spotřeby jednotlivých druhů mléčných výrobků byl za posledních 30 let dynamický,“ řekl Deníku předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Pohled do expediční haly, kde osádky vozů přebírají mléko pro jednotlivé prodejny. | Foto: ČTK/Nosek Josef