K této práci jsem se dostala vlastně díky náhodě. V třeboňské restauraci, kde jsem pracovala, jsem potkala svou známou, dnes kolegyni, která v té době hledala do Cheironu dobrovolníky. To mě hned zaujalo, protože už jsem nějakou dobu přemýšlela o větší změně v mém životě. Čtvrt roku jsem v organizaci dobrovolničila, potom mě zaměstnali na poloviční úvazek přes půlroční projekt pracovního úřadu a nyní jsem v Cheironu více jak šest let. Nejdříve jsem dojížděla a po pár měsících jsem se přestěhovala do Tábora, abych to měla blíže. Teď žiji už více jak čtyři roky v Košicích, což sice není zas tak blízko, za to jsem si ale splnila další sen - žít na vesnici.