„Dobří holubi se však vracejí“, a já jsem napřesrok na facebooku zachytil „kachnu“ kroužit nápadně blízko střední Evropy. OK, Willi se vrací domů, řekl jsem si v duchu a nevěnoval tomu pozornost. K mému překvapení se asi za měsíc ozval z Padařovského nádraží. Cože? On to ještě nevzdal? Vzpomněl jsem si na to, jako ho - jako fanouška rakousko - uherských železnic - toto opuštěné nádraží při minulé návštěvě Táborska zaujalo.

Zdroj: Michal Josephy