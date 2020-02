Ředitelské křeslo vyměnil za stejnokroj ošetřovatele

Celý jeden den se tak ředitel Robert Huneš stal stážistou a zařadil se do ostrého provozu hospicu. A jeho zkušenost je prý neocenitelná. „Že jsou naše (nejen) děvčata šikovná a hodná, to jsem věděl. Ale že jsou tolik šikovná a tolik hodná, to jsem poznal teprve začátkem ledna,“ popisuje po zkušené ve „vlastním zařízení“. Přesně ví, jak hospic má fungovat, jak funguje a co je nutné udělat, aby se v prachatickém hospicu pacienti cítili podle možností nejlépe.