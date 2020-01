Prodej stromků povýšil na vánoční zážitek

Dokonalý strom podle mě neexistuje, je to všechno na přírodě. Pokud chtějí pravidelný, tak si mohou koupit umělý. Lidem často trvá i hodinu než si vyberou. Je to ale taková příjemná zdravotní procházka. Stromek si mohou i sami uříznout a to je baví. Koupil jsem si baličku kvůli transportu. Každý stromek dostane cedulku se jménem, k sobě si poznamenám telefonní číslo a řadu, kde stromek najdu. Je to taková moje jednoduchá evidence.