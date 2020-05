Nejen jejich příběh, ale celková spolupráce s jejich třídním profesorem zapůsobila. Tomáš Míka se tak stal laureátem ocenění, které se uděluje v rámci oslav výročí narození Jana Ámose Komenského a ke Dni učitelů už 27 let. Porazil dalších jednadevadesát aspirantů.

Byl jsem hrozně překvapený, ale rád. Měl jsem radost, za sebe i za studenty, procházeli jsme tím společně. Nebral jsem to jako individuální disciplínu. Mám skvělé kolegy i rodinu, všichni mi fandili a stáli za mnou. Učím spíše starší studenty a s nimi jsem zvyklý používat komunikační online systém Bakalář, tak u něj zůstáváme, dají se v něm zadávat úkoly i sledovat, jak je studenti plní. Myslím, že se teď ukázalo, a to nejen učitelům a studentům, ale i veřejnosti, že školní prostředí je důležité. Že to není jen místo, na které všichni nadávají, ale že je důležité pro učební proces i osobní životy. Uvědomujeme si, že nás to ve škole baví a chybí nám. Alespoň studenti mi to tak píšou. To je jeden z pozitivních důsledků koronavirové krize.

