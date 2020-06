Zdroj: Deník / Redakce

S kamarádkou máme založené stránky na sociální síti Evka a Evka, kde se věnujeme tvorbě a prodeji dekorativních věnců pro radost. Velice ráda a hodně běhám - i do práce. Je to veliký relax a dá se u toho vypnout a nabrat nová inspirace. Pro mě je běhání ventilem od všech negativních emocí a stresu. Díky práci v Unuo jsem si rozšířila obzory, našla nové přátele a hlavně dělám stále to, co mě baví a naplňuje.