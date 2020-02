Masopust je společenská událost, ale i velká zábava

Jaroslava Staňková z Myslkovic se svou kamarádkou Zdenkou Novákovou si nenechají ujít ani jeden masopustní průvod vesnicí. „To už musí být, abych nešla. To se stalo asi jenom dvakrát za třicet let, co tu bydlím. Jednou jsem byla nemocná a podruhé jela na narozeniny,“ směje se energická dáma, Jaroslava Staňková.