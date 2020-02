Lukáš Prášek hokej válí na dvou frontách

Navzdory náročnému programu táborských kohoutů ve druhé hokejové lize si šanci reprezentovat svou univerzitu užívám. Beru to jako příjemné zpestření sezony a zajímavou zkušenost. Do soutěže mohou v daném zápase zasáhnout tři hráči z druhé ligy a výhodou je, že se termíny soutěží kryjí jen minimálně. Trenéři v Táboře mi vycházejí vstříc. Vždycky to šlo nějak udělat.