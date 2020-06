U TETŘEVSKÉ SLATI

Miluje Šumavu a fotografování, jedenatřicet let se toulá po všech jejích koutech. Vyhledává ty nejvíce zdevastované kříže, nejlépe v té největší divočině. Začalo to v září 1989, když se vracel z Modravy přes Kvildu domů. Zastavil se v místě Tetřevská slať, kde stál opelichaný křížek. Jenže u něj našli s kamarádem 540 hřibů. Nedalo mu to, vrátil se tam a křížek natřel. „Je to zvláštní místo, tam to všechno začalo. Tam mě to inspirovalo k tomu, abych začal křížky a boží muka systematicky vyhledávat a opravovat,“ vysvětluje Stan Schneedorf s tím, že s kamarádem pak ke křížku umístili dřevěnou lavičku „Ta už sice shnila, ale houby, ty tam najdu vždycky,“ říká.

Zdroj: Archiv Stan Schneedorf