Loni jsem byla na startu 1000 Miles Adventure. Tenkrát jsem vůbec nevěděla, co je to za závod. Jenom, že je hrozně dlouhý a jedou ho největší drsňáci. Když jsem ty drsné chlapy potkala po pár dnech umořené, špinavé, smradlavé a se slzou na krajíčku, nechápala jsem, proč se někdo dobrovolně pustí do takového závodu. Na podzim jsem nad tím pořád přemýšlela a došlo mi, že všichni ti, co jsou na startu, mají nesmírnou svobodu.