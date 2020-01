Řezbou betlémů se zabýval už děda, praděda a prapraděda. My jsme v pořadí již čtvrté nebo páté pokolení. Na Šumavě v kostelích ještě dnes najdete betlémy, které vyřezávali naši předci. Oni to měli opravdu jako živobytí. Vytvořili jsme i miniaturní betlémy do lískových a vlašských ořechů, na choroši či kokosu. Naši sbírku také rozšířily dary od různých dalších tvůrců. Nejnovější betlém nám daroval Václav Vrána z Chotovin.