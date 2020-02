V první knize, která vyšla před osmi lety, jsem se věnoval táborské aglomeraci. Měl jsem totiž pocit, že o samotném Táboru toho bylo napsáno již dost. Ke každému ze tří měst mám osobní vztah. Tábor je mým rodným městem a ne každý zná jeho zákoutí. V Sezimově Ústí žiji 15 let a chodil jsem tu i do školky a v Plané nad Lužnicí jsem 17 let pracoval.