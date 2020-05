Každý organismus je jinak nastavený a má jinou optimální dávku. „Než si tělo na omamný účinek konopí vybuduje toleranci, což trvá několik týdnů, rozhodně by se nemělo řídit. Například v zahraničí na uživatele léčebného konopí už mysleli zákonodárci a zapracovali tento problém do legislativy,“ osvětlila s tím, že pacienti disponují speciálním osvědčením či mají vložku k řidičskému průkazu s tím, že užívají konopí na předpis. „Elegantním řešením by bylo, kdyby policisté používali testy, které by ukazovaly aktuální omamný vliv. Současné testy totiž prokazují, že osoba v nedávné době užila konopí, ale nic konkrétně nevypovídá o tom, že je pod psychoaktivním vlivem,“ zmínila.