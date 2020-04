Na toto povolání musí mít člověk nátura. Každý to dělat nemůže. Podle mě je horší vidět umírajícího člověka, jak se trápí. Než zemřelého, který už je klidný a kterého nic nebolí. Starat se třeba o mladé lidi na sklonku života a vidět to utrpení, to bych nezvládl. Obdivuji ty, co to třeba v hospicu dokáží. V rámci svého povolání jsem zjistil, že i pohřeb může být hezký a některé obřady mají opravdu své kouzlo. Honosné bývají třeba ty vojenské, hasiči bývají také hodně kolektivní, ale může jít i o sportovce či jinak kulturně a společensky žijícího člověka.