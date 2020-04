Eva Špallová pomáhá rodinám se smířit s umíráním, rozloučit se a žít dál

Pocit, že má moje práce smysl mám vždycky, když vidím rodiny, které i přes smutek, že jim zemřel blízký člověk, přichází a jsou vděční. Vděční za to, že mohli být spolu, až do konce. Když vidím, že i přestože jsou smutní, zároveň vyzařují klid. Když vědí, že to co prožili, mělo smysl, že i přes bolest, kterou cítí, strávili vzácný čas se svým blízkým a že díky nám to zvládli.