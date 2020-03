V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v komunistické straně, já do strany nikdy nevstoupila. Brala jsem to tak, že stačí, že je ve straně jen on. Nechtěla jsem to dělat jen pro čárku, zařadila jsem se do těch dvaceti procent armády, které v KSČM nebyly a nikdo mi kvůli tomu u hlavy nedržel pistoli. Věděla jsem, že to může ohrozit kariérní postup, ale nikdy se to nestalo.