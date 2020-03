Jiří Uhlíř zmiňuje, že i třicetiletá žena má ještě šanci na poli bowlingu prorazit, ačkoliv nikdy dřív nehrála. „U muže by to už neplatilo, ale v ženách ještě není tak velká konkurence. Kdyby to vzala vážně, tak do tří let může být v top 10 v Čechách mezi ženami při tréninku třikrát do týdne,“ tvrdí. Výhodou bowlingu je, že se dá hrát i v pokročilém věku. Hraje se Mistrovství Čech seniorů a Mistrovství Evropy seniorů, kterých se účastní hráči nad padesát let.