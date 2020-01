Výroční ples Tábora bude spolumoderovat herečka Anna Polívková

V sobotu 15. února od 19 hodin se táborská veřejnost vydá do spolkového domu Střelnice na výroční ples města Tábor. Tato společenská událost patří do oslav 600 let od založení města.

V sobotu 15. února od 19 hodin se táborská veřejnost vydá do spolkového domu Střelnice na výroční ples města. | Foto: Jiří Salik Sláma