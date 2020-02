Té se chopilo JD poprvé ve své historii a připravil ji stejný inscenační tým jako romantickou verdiovskou operu La traviata, která je stále na repertoáru.Také Nabucca uslyšíte pod taktovkou a v hudebním nastudováním Maria de Rose. Režie a choreografie se opět ujala Veronika Poldauf Riedlbauchová.

Termíny představení: Novinku uvidíte v sobotu 1. února, v pondělí 3. února, v sobotu 29. února, v pátek 13. března, vždy od 19 h v DK Metropol. Vstupné od 280 Kč do 340 Kč.

„V Nabuccovi nás zaujalo téma moci a šílenství, které zhmotňujeme do symbolů, znaků i připsané postavy Blázna. Také scéna je odrazem spíše psychického než realistického prostoru,“ říká režisérka. Její fascinace pohybem se promítla do tvaru jakési gestické opery. „Gesta umocňují emoce postav a podporují hudební výraz,“ vysvětluje. Nestandardní přístup režisérky, zaměřené na fyzické divadlo, prý její spolupracovníci oceňují, stejně jako ona jejich otevřenost. „Pro zpěváky je to leckdy velmi náročné. Mají do zpěvu přesně zasazené gestické sekvence, na něž si musí zvyknout,“ přibližuje Veronika Poldauf Riedlbauchová.

Těšit se můžete pro univerzálnost tématu na moderní adaptaci starozákonního příběhu ze 6. století př. n. l.. Pojednává o osvobození Židů z babylonského zajetí.

Podle šéfa opery Tomáše Studeného uvidíte velkolepou operu se vším všudy s velkými sborovými scénami a slavným sborem Židů. Na inscenaci se totiž podílí zhruba sto účinkujících.

Babylonskému králi Nabuccovi propůjčí hlas Pavel Klečka. Do klíčové role jeho domnělé dcery Abigail byla obsazena Fréderique Friess i jihočechům již známá Anastasiya Roytman. Zpívat ji slyšeli už na otáčivém hledišti jako princeznu Turandot.