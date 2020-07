První desítky vstupenek na premiérovou akci Rekonstrukce bitvy o Tábor prodalo ve středu Infocentrum města na Žižkově náměstí. Město zahájilo předprodej.

Celé rekonstrukce historické bitvy se podle pořadatelů zúčastní 15 koní a přes 100 aktérů, na prostoru ukázky na louce u klokotského hřbitova vznikne kulisa rozestavěného Tábora. | Foto: archiv Plzeňský Landfrýd

Scénář bitvy, který vychází ze skutečných historických událostí, se odehraje 8. srpna na louce u klokotského hřbitova, a to hned ve čtyřech provedeních. „Na každé ze čtyř představení máme k dispozici tisíc vstupenek,“ uvedla vedoucí infocentra Michaela Kalousková. Vstupné je jednotné: v předprodeji zaplatíte 50 korun za osobu, na místě 100. Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s doprovodem budou mít vstup zdarma.