Lístky byly podle pořadatelky Hany Káškové zcela vyprodané během tří dnů. „Dokonce jsme museli stopnout i výlep plakátů,“ sdělila.

Rekordní byl také počet návštěvníků v historii letního kina vůbec, počet zakoupených vstupenek se vyšplhal na jeho kapacitu. Českého folkového písničkáře, textaře, osobitého zpěváka, skladatele a kytaristu si publikum složené z téměř 1200 posluchačů užilo od 20 hodin.

„Atmosféra byla opravdu úžasná, to se musí zažít. Potvrdilo to opravdu to, že hudba spojuje bez ohledu na rozdíly,“ dodala Hana Kášková.