Vystudoval střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, obor výtvarného zpracování keramiky u profesora Jaroslava Podmoly. Uspořádal více než 40 samostatných výstav a účastnil se nespočet skupinových výstav po celém světě.

Od roku 1989 je členem Českého fondu výtvarného umění v oboru užitková dekorativní keramika a od roku 1990 členem Asociace jihočeských výtvarníků, Unie výtvarných umělců, člen tvůrčí skupiny KLACCI a skupiny Setkání.

Výstava obrazů a grafiky, kterou hudebním recitálem zahájila Bára Štěpánová, bude ve Volarech k shlédnutí až do konce ledna následujícího roku, a to od úterka do soboty vždy od 8.30 do 17 hodin.