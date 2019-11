V úterý 15. října zemřel náhle ve věku 68 let Mgr. Petr Brátka (nar. 1951), táborský výtvarník a dlouholetý pracovník Husitského muzea v Táboře. Poslední rozloučení se koná v pátek 8. listopadu od 12.30 hodin v obřadní síni na Novém hřbitově v Táboře.

Odešel Petr Brátka. | Foto: Zdeněk Prchlík ml.

Odešel vzácný člověk, jeden z táborských umělců, jejichž dílo se vrylo do života města nezapomenutelným způsobem. Petr Brátka se narodil 3. února 1951. Po maturitě vystudoval obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, kde absolvoval roku 1973. Byl pozoruhodným malířem s osobitým stylem a jeho hlavní doménou byla velká plátna. Nevyhýbal se však ani grafice, ilustroval deset knižních titulů a uměl se ponořit i do tajů plastických výtvarných disciplin. Jeho práce pronikly do řady zemí světa od Dánska a Německa, přes Polsko, Itálii a Rumunsko až do Egypta, Ruska a Číny. Uspořádal více než padesát samostatných a na čtyřicet kolektivních výstav doma i v zahraničí. Byl nositelem řady prestižních ocenění, propůjčených mu českými i zahraničními uměleckými institucemi. Osobně si velice vážil bronzové medaile, kterou získal v Pekingu v roce 1998. Byl členem Asociace jihočeských výtvarníků a volného sdružení Setkání. V roce 2016 obdržel cenu města Tábora.