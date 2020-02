Kapelník Jakub Valeš odpověděl na několik otázek. Jak se kapela těší, co bude hrát, co říká na dramaturgii plesu?

„Pro náš orchestr je velkou ctí prezentovat se na Výročním plese města Tábora, zvláště v letošním roce. Jsme velice rádi, že se organizátoři rozhodli prezentovat místní spolky, místní orchestr a místní taneční skupiny. Za takovou důvěru jsme samozřejmě rádi a budeme se snažit ji nezklamat. Co se repertoáru týká, budeme hrát náš klasický taneční program tak, jak jej mohou znát návštěvníci našich plesů a tanečních večerů, které již přes deset let pořádáme. Budeme hrát samozřejmě waltz, cha cha, tango, jive, ale i klasický slowfox, blues, polku, valčík nebo rock’n’roll. Vše složeno z písní jak starších, tak i ze současné populární scény. Specialitou pro tento večer bude spolupráce s Evou Emingerovou a Tomášem Savkou, které si dovolíme doprovodit při jejich vystoupení a návštěvníci si tak na naši společnou hudbu mohou zatančit, nebo jen tak poslechnout. Samozřejmě všechny Táboráky i přespolní srdečně zvu, bude to večer, který se v brzké době zřejmě nebude opakovat.“