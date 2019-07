Mluvčí Mighty Sounds, jenž se svým zaměřením řadí k největším v Evropě, Markéta Štechová, potvrdila, že déšť je ani v nejmenším nezaskočil. "Máme v záloze varianty, jak si poradit. Například jsem připravili více zaplachtovaných stanů pro návštěvníky a hlavní pódium máme opět pod nepromokavou plachtou, takže produkce může pokračovat i v dešti."

Podle odhadu Markéty Štechové se v pátek večer v areálu pohybovalo mezi osmi až devíti tisíci návštěvníky. Další tisíce lidí z různých zemí Evropy očekávají i v sobotu. Sobotní program je totiž prošpikovaný zvučnými jmény kapel, před 21. hodinou se například na hlavním pódiu objeví kapela While She Sleeps a po nich Turbonegro, která má u nás širokou fanouškovskou základnu. "Z těch máme velkou radost, stejně jako z While She Sleep, kteří jsou na vzestupu a všechna jejich dosavadní vystoupení v České republice byla úspěšná," láká mluvčí festivalu na sobotní hudební program, který v dalších stanech doplňují divadelní představení.

Festival skončí v neděli těsně před půlnocí.

Autor: Alena Šatrová