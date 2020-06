Happening s instalací a slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční od 15 hodin na břehu Jordánu, na zdi pod Vančurovou ulicí v Táboře. Bude se hrát a recitovat z nové sbírky básní. Na její křest se posléze zájemci přesunou do zrekonstruovaného Rajského dvora Husitského muzea Tábor.

Uvedení sbírky básní, kterou již kvůli krátké těžké nemoci nestačil Lumír Slabý vydat, se odehraje od zhruba 16 hodin. Na akci zahraje Slabého kapela Starý psi a mladý kočky. Následně se bude recitovat z básníkových sbírek a vystoupí různá hudební uskupení.

"Mělo by to být takové poetické nedělní odpoledne plné hudby, improvizace, přátelské atmosféry a dobrého občerstvení. Jak to měl Lumír rád. Snad se to povede a bude i přát počasí," říká organizátor David Peltán, který se s Lumírem Slabým znal od dětství a působil s ním v kapelách i na autorských čteních.

BÁSNĚ VČETNĚ ILUSTRACÍ

Kniha básní V Prostoru pod hvězdami obsahuje patnáct autorských básní a barevné ilustrace malíře Teodora Buzu, který je maloval na základě Slabého poezie.

"Jsem rád, že jsem mohl přispět, aby dílo Lumíra s námi žilo dál. Roční práce nad knihou a pamětní deskou mne duševně obohatila. Myslím si, že tato poslední sbírka je nejlepší, jak obsahem, tak i výtvarnou koncepcí," sdělil akademik.

Básnickou sbírku, která vyšla v nákladu 3000 kusů, zhotovila tiskárna Reklamní ateliér Soběslav. Je šestým literárním počinem Lumíra Slabého. "Lumír vždy knížky na vlastní náklady vydal a pak je zdarma lidem rozdával pro radost. Stejné to bude i s touto sbírkou. Na křtu bude k dispozici zdarma, následně si o ní zájemci budou moci říci. V plánu je ji umístit také do městských knihoven i kaváren. Minimálně jeden výtisk chceme poslat Dagmar Havlové, protože Havlovým je Lumír vždy posílal," doplňuje David Peltán.

ROK S ROKEM

Stejně jako sbírka i pamětní deska vznikala rok. Je zhotovená z masivní nerezové oceli a bude kopírovat kamenný reliéf zdi pod Vančurovou ulicí na břehu Jordánu, kam se chodil Lumír Slabý pravidelně v zimě v létě koupat. Na vizuální stránce památky pracoval Teodor Buzu, text na desce je dílem Davida Peltána.

"Před rokem nikdo nevěděl, jak dlouhá a mnohdy strastiplná cesta nás čeká. Představa byla jasná, realizace horší. Setkávali jsme se mnohými úskalími zvoleného materiálu - nerezové oceli. Neobešli bychom se bez cenných rad odborníků, jako je například Daniel Krž ze školy Centrum odborné přípravy, kameníka Jiřího Korouse, Petra Vavrušky ze sdružení Fest2004 a zejména pak Jaroslava Vitouška z firmy Kalina, která materiál poskytla a připravila. Nyní je ale sbírka i pamětní deska na světě a oblíbený básník, muzikant, cestovatel a kamarád Lumír tak bude s námi nadále," popisuje fotograf a publicista David Peltán.

POMOHLI S REALIZACÍ

Ani kniha ani pamětní deska by nemohly být zrealizovány bez finanční podpory. "Na knihu přispělo dotací město Tábor i dopravní společnost Comett plus. Největší díky ale patří zájemcům o uchování památky na nadregionálního básníka, hudebníka a cestovatele. Lidé nemalými částkami přispěli na pamětní desku a knihu do veřejné sbírky, která se konala po Slabého úmrtí," doplnil Peltán.

"Celý život čekáme na zázrak, ale zapomínáme, že ten se již stal, když jsme se narodili. Když člověk přichází na svět, má zatnuté pěsti, přináší něco čistého do našeho života. Když odchází z tohoto světa, pěsti má otevřené, nebere si s sebou nic. Lumír víc dával, než bral a zanechal nám vzácnou věc - Radost z lásky, Radost z tvoření. Tvořit – znamená překonávat smrt," uzavírá výtvarník Teodor Buzu.