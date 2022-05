Aleš Palán: Robinsoni a Donkichoti

Robinsoni a donkichotiZdroj: Se svolením nakladatele

Co spojuje sedm lidí, jejichž příběhy byly shromážděny v této knize? Není to přímo samota jako u samotářů, kteří se stáhli z civilizace do lesů, močálů a hor. Jisté poodstoupení tu ale přesto nacházíme. „Neměl bych sílu jít s proudem, a už vůbec ne proti proudu,“ říká jeden z aktérů. Všichni si vytvořili malý osobní svět, fascinující vesmír, kde platí jejich vlastní pravidla. Jsou na dosah ostatním, a přesto tak daleko. Některé jejich historky jsou neuvěřitelné, ale autor knihy jim věří. Proč by si například člověk nemohl koupit šest tygrů ve slevě? O fotografický doprovod knihy se postaral Karel Cudlín. Vydává Prostor.