S čím musí klient přijít, když chce natočit reklamu? Podle Daniela Habrdy s příběhem. „Potřebuji, aby mi řekl příběh člověka, kterého chce reklamou oslovit. Na začátku je totiž zákazník, který má nějakou potřebu, kterou může splnit služba nebo zboží mého klienta, a na konci je ten člověk uspokojený,“ vysvětluje. Důležitý je také účel reklamy. A kde v procesu mezi představením a koupí produktu, zboží, služby se reklama nachází. „Požadavkem na příběh je většinou zaskočím. Firma si ale musí uvědomit jeho cíl. Často chtějí reklamu a ví, že může fungovat, ale neví, co má udělat,“ říká.

Dále začne Daniel Habrda zjišťovat maximum o produktu svého klienta. „Co to je, k čemu to je, jak na to přišli, zajímá mě i příběh na pozadí,“ vysvětluje.

Reklamu lze prý natočit na cokoliv. Kdo, zda reklamní společnosti či klient, pak vymýšlí děj reklamy, je individuální. „Někdy to může být i náročný boj,“ přiznává Daniel Habrda.

Záleží na financích

Protože rozpočty klientů nebývají velké, kolem celého natáčení se v krajním případě pohybují často jen čtyři lidé. „V ideálním světě by tam měl být režisér, kameraman, jeho asistenti, vedoucí produkce, který to zorganizuje, maskérka, zvukař, mikrofonista, asistenti a další. Pak herci, komparz,“ vypočítává filmař s tím, že velké štáby mají i 20 členů.

Na nejzvláštnější místo se kamera Daniela Habrdy dostala, když natáčel propagační spot na veletrh. V záběrech bylo svařování unikátním laserem. „U něj nemůže být nic živého. Zavřou sarkofág, zapnou robota a dívat se můžete jen okýnkem. Tak jsme nechali kamery uvnitř,“ vypráví a přiznává: „Měl jsem o ně veliký strach.“ Natáčecí technika však přežila a filmaři splnili úkol.

Od myšlenky k videu

Přípravná část často trvá i měsíce. „Díky času, který je důležitý, může vzniknout dobrá reklama,“ přibližuje mladý režisér. Pak vše závisí na tom, jak moc klient chvátá. Potřeba je však alespoň měsíc na přípravy. „Nejde jen o to vymyslet a napsat děj, ale musí se zorganizovat štáb a herci, aby se jim to nekrylos něčím jiným. V místech natáčení mívají většinou nějaký provoz,“ vysvětluje režisér. „Často se stane, že najdeme jediný termín, kdy se to dá natočit,“ dodává.

Samotné filmování zabere pak nejméně času. Obvykle se stihne za jeden den, „pilovat“ se dá i tři dny. Hodně práce pak zaberou úpravy ve studiu. „Při postprodukci se zkoukne, co se natočilo. Materiál se roztřídí, vyberou se nejlepší záběry a začne se s hrubým střihem. Zkracuje se, střihá, schvaluje,“ přibližuje filmař. Na řadu pak vždy přijde například barvení, efekty a postprodukce zvuku a hudby, kdy se ladí hlasy, přidávají ruchy. „Na konci se finální obraz a zvuk složí a vznikne výsledný produkt,“ doplňuje režisér, který musí být přítomen u všech těchto kroků. „Bohužel se občas stane, že chce klient pak něco dodělat a třeba zapomene, na čem jsme se domluvili,“ přiznává.

Kdo vlastně v reklamách hraje? Daniel Habrda kombinuje herce a zaměstnance svých klientů. „Dohodneme se v rámci rozpočtu, že máme například peníze na jednoho dva herce a dále potřebujeme komparzisty určitého tipu, které vybere firma,“ odpovídá.

Profesionální reklama si žádá profesionální techniku. Ke kameře s sebou štáb vozí ještě desítky kufrů v dodávkách. „Potřebujeme kameru, objektivy, adaptéry, baterky, nabíječky, kabely, karty, čtečky, externí monitor,“ uvádí režisér. Používá dále například stativy, mikroporty, digitální klapku, synchronizační zařízení aj.

Kolik stojí služby Daniela Habrdy, je individuální. „Někdy mají klienti scestné představy,“ myslí si Daniel Habrda a dodává: „Často mají rozpočet tolik, kolik stojí herec na jeden natáčecí den, na nic dalšího by nezbyly peníze.“ Jeho malá produkce však pracuje jinak než velké pražské společnosti. „Hledáme způsoby, děláme kompromisy, ukrajujeme nereálné požadavky vzhledem k výši rozpočtu, vysvětlujeme klientovi, co natáčení obnáší,“ líčí Daniel Habrda. Za rozumný rozpočet považuje padesát tisíc korun. „Za to jsme schopni natočit krátkou jednoduchou reklamu,“ říká. S nedorozuměními a nereálnými představami klientů se zprvu také filmaři z firmy Daniela Habrdy setkávají v souvislosti s technikou. „Znají parametry iPhonů, které jsou ale pouze papírově lepší než parametry kamery. My máme profesionální filmovou techniku,“ vysvětluje Daniel Habrda. Reklamu na youtube je také zbytečné připravit v kinokvalitě. „Jsme schopní to tak zpracovat, ale klienti ani diváci nepoznají rozdíl, zpětinásobí to prácis materiálem, který zabere hodně místa v počítači a hůř se s ním manipuluje,“ dodává.

Loni točil spot pro firmu Nicotrans k náboru řidičů. „Šest dní sedí za volantem, šest dní mají volno, to je hlavní lákadlo. Na tom jsem to postavil,“ vysvětluje. Na večírku u bazénu se dívka ptá řidiče, co vlastně dělá, že má volno. A dozví se, že u Nicotransu šest dní maká, šest dní rybaří, šest dní sportuje, šest dní jezdí a dalších šest dní má zase volno. A přijede zase za šest dní. „Je to jednoduché a zapamatovatelné,“ myslí si Daniel Habrda, který vždy hledá podstatu produktu klienta.

TOČÍ TAKÉ S KAPELAMI

Daniel Habrda natáčíi videoklipy. „Jsou tam větší finanční problémy, protože firmy oproti kapelám peníze mají,“ uvádí. Kapely často ví, jak by měl videoklip k jejich písním vypadat a mají jasné představy, nemají ale na to dostatek peněz. „Bývají to kapely garážovky, mladí kluci, kteří přišli s prvním songem,“ uvažuje o svých klientech Daniel Habrda a pokračuje: „Dali desítky tisíc za album a rádi by ho podpořili ještě videoklipem.“ Pro Daniela Habrdu je v takovém případě rozhodující, jestli se do natáčení pustit, zda má vazbu na kapelu nebo ho oslovuje hudba. „Hledáme kličky, jak to udělat za co nejméně peněz. V klipech pak hraje třeba celá rodina muzikantů,“ vypráví. Kapely bývají často prý gramotnější, co se týče techniky. „Jsou dokonce schopní natočit si to sami, ale ne v dostatečné kvalitě, tak se na nás obrací,“ dodává režisér. „Snažíme se to vždy udělat nejlépe, jak to jde,“ uzavírá. Mezi jeho klienty patřily například kapely Menhir či Seven.