Tábor – Světoznámý fotograf profesor Jindřich Štreit již podevatenácté zamíří v měsíci září do Tábora.

Jindřich Štreit představí své fotografie v galerii Auritus. | Foto: Deník

V galerii Auritus (Farní charita Tábor, Klokotská 114) se bude od středy 11. září 2019 konat další výstava jeho fotografií, tentokrát s názvem „……s láskou“. Cyklus fotografií je věnován domácí hospicové péči. Jejím posláním je pomoc a podpora vážně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky, a také pomoc a podpora rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně nemocnou osobu blízkou v domácím prostředí. Výstava potrvá do 2. října 2019 a pro veřejnost bude otevřena od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00 hodin. Vernisáž výstavy za osobní účasti Jindřicha Štreita se uskuteční ve středu 11. září 2019 v 15.00 hodin v galerii Auritus.