Letošní předávání Cen Thálie se konalo kvůli pandemii koronaviru v online prostoru. Oceněna byla v sobotu 14. listopadu Hana Bauerová, herecká legenda Jihočeského divadla, za celoživotní mistrovství v oblasti činohry. Ocenění získala také další velká osobnost české kultury, sopranistka Jana Šrejma Kačírková, která pochází z Vidova nedaleko Českých Budějovic.

Herečka Hana Bauerová | Foto: Archiv Jihočeského divadla

Hana Bauerová (ročník 1931) účinkovala mezi lety 1953 a 2008 na jihočeské scéně a odehrála zde téměř 160 inscenací. Chopila se role Stázy ve Šrámkově Létě a Máti v McDonaghově Mrzáku inishmanském, hrála hrdinky z významných českých děl či v Shakespearových Veselých paničkách windsorských, ztvárnila roli chůvy v Romeu a Julii, ale i psychologicky komplikované postavy. Kolegyně Hany Bauerové, herečka Daniela Bambasová, na ni a na jejich společná léta na jevišti vzpomíná s radostí: „S Haničkou jsem na jevišti prožila krásné chvíle a spoustu legrace. Bylo těžké vydržet její pohled s tisíci rarášky v každém oku. Jednou se jí podařilo mě v Antigoně (s vervou její vlastní), omylem shodit z houpačky. Myslela jsem, že to nezvládnu. Pokaždé, když jsme se střetly pohledem, mi ti její rarášci celou situaci znovu přehráli.” Hana Bauerová vzpomínala při 80. narozeninách Jihočeského divadla v knize historek a postřehů Před oponou za oponou Jihočeského divadla, jejíž autorkou je právě ona. V předmluvě titulu poznamenala bývalá dramaturgyně Jihočeského divadla Alena Kožíková: ”Hanka se na svět z jeviště dívá živýma očima, šibalské jiskřičky se proměňují do ironie, upoutává diváka a nepustí jeho pozornost, temperamentně a chytře provádí svou postavu celou inscenací. Má to štěstí pro jeviště, že je osobností.”