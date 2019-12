Náhradní termín je ve středu 15. 1. 2020 od 19 hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Komu se nový termín nehodí, vstupenky může vrátit v infocentru na Žižkově náměstí do konce prosince, to znamená, že zájemci o vrácení vstupenek musejí přijít 18. až 20. 12. a 23. a 27. 12. od 8.00 do 16.00. V lednu už to nepůjde.