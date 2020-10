Advent bude již počtvrté zajišťovat firma Art4Promotion, která měla s městem loni spory. Stále jim platí koncesní smlouva, která je na pět let. Podle jednatelky firmy Lenky Střítecké se na letošním adventu začalo pracovat v podstatě hned po skončení minulého ročníku. „ Jinak to ani není možné,“ myslí si.

Město podle Juraje Thomy ví, že je nutné respektovat při organizováni a provozu trhů pokyny Ministerstva zdravontnictví a hygieny. „To ostatně děláme letos u všech akci, kam vkládáme peníze nebo v nich nějak jako město figurujeme,“ ujišťuje náměstek. Vzhledem k složité situaci kolem pandemie, kdy se mění nařízení či přibývají, není podle Lenky Střítecké možné čekat, zda se advent může uskutečnit, nebo ne. „Pak bychom už nestihli připravit,“ vysvětluje. Vážná situace komplikuje firmě práci a přináší nejistoty. „Řešíme různé scénáře, hledáme řešení a věříme, že nás v tom město nenechá a pomůže nám celou situaci zvládnout,“ doufá Lenka Střítecká.

I letošní ročník firma Art4Promotion připravuje v podobě, kterou návštěvníci znají z minulých let, tedy adventní městečko s ledovým kluzištěm kolem Samsonovy kašny. „V rámci hygienických opatření plánujeme instalovat dostatek stojanů na dezinfekci, dále nahradit Toi Toi toalety WC kontejnery s toaletami a umyvadly,“ uvádí Lenka Střítecká s tím, že požadavky Krajské hygienické stanice (KHS) jsou v jednání.

Připraven je prý dokonce již i hudební program. Jako letošní téma bylo zvoleno Hvězdné muzikálové Vánoce. Součástí vánočních vystouopení, pokud to situace dovolí, budou zpěváci českých muzikálových scén. V plánu je prý letos další novinka. „Ale více ještě nechci v tuto chvíli prozrazovat,“ usmívá Lenka Střítecká. V řešení je dále novinka v podobě zavedení vratných kelímku, která je však vzhledem k hygienickým opatřením zatím otevřená.

S Českobudějovickým adventem jsou spojené události s velkou návštěvností. Patří sem třeba rozsvěcení vánočního stromu či Přílet anděla, kde bývá až k 10 tisícům lidí. „To nás těší, ale v současné situaci je to problém,“ uvádí Juraj Thoma. Tyto větší akce jsou předmětem jednání s KSH.

Vánoce, Vánoce…



- Českobudějovický advent by měl začínat 20. listopadu a trvat do 6. ledna.

- Stavba adventního městečka by měla být zahájena od 4. listopadu.

- Plánuje se v podobě jako každý rok, a to s hudebním programem, ledovým kluzištěm kolem Samsonovy kašny, trhy.

- Advent na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. zajišťuje pro město firma Art4Promotion. Je vázaná koncesní smlouvou do roku 2021.

- Loni město nabídlo 298 různých vánočních akcí včetně tradičního staročeského jarmarku, živého betlému, aj.