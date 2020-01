„Například už tím, že jsem pracovala s partiturou. Pěvecké party jsem musela nastudovat a zpívat je o oktávu níž tak, aby při natáčení pěveckých scén hrdlo pracovalo,“ vzpomíná na, podle svých slov, nádhernou intenzivní práci. Film sice procházel materiálními obtížemi, avšak pracoval na něm stoprocentně zanícený štáb. Tehdy jeho členové říkali: „I když na tom proděláme gatě, ten film natočíme.“

K herectví patří hledání vztahu a připoutání se k postavě, kterou ztvárňuje. „Samozřejmě u postavy Emy Destinnové tu byl i obrovský obdiv k ní,“ vzpomíná herečka. Čeho si na této osobnosti váží? „Měla dokonalou znalost jazyků, při jejím zpěvu nikdo nepochyboval o tom, že je Italkou, Angličankou, Francouzkou nebo Němkou. Také ten její velký patriotismus, někdo říká, že chorobný. Ale ona Čechy milovala,“ vysvětluje herečka, která se zamilovala do zpěvaččiny korespondence a do všeho o ní tehdy dostupného. Vztah Božidary Turzononové se prý k Emě Destinnové stále více prohlubuje, obdivuje ji čím dál více.

FILM PROMÍTALI AŽ V KAPSKÉM MĚSTĚ

Snímek Božská Ema byl uveden například v New Yorku. „Po premiéře ke mně přišel pán a říkal, že byl osobním přítelem Emy Destinnové, to mě dojalo,“ vzpomíná herečka. V Londýně snímek zahajoval Týden československého filmu. Běžel i v Kapském městě. Na Broadwayi ho promítali dokonce tři měsíce. „To je pro film z tehdejších socialistických zemí něco velmi neobvyklého,“ míní herečka. Producentu Larrymu Goldmanovi se povedlo snímek prodat do šesti zemí světa. „Božská Ema má v mém profesním životě skutečně zvláštní místo,“ uznává herečka.

OPĚT V BUDĚJCÍCH

S Emou Destinnovou je propojena dodnes. Božidaru Turzonovovou můžete vidět v Českých Budějovicích u příležitosti výročí 90 let od úmrtí této slavné pěvkyně. V DK Metropol v divadelním sále zde totiž produkční Agentura TRDLA s.r.o. 28. ledna pořádá vzpomínkový večer Zahrada srdce. Akce nazvaná podle stejnojmenné sbírky bude kombinací hudby a literatury. Božidara Turzonovová zde bude číst osobní vzpomínky, korespondenci i básnickou tvorbu umělkyně. „Půjde o interpretaci autentických slov Emy Destinnové,“ přibližuje její představitelka. Večer se koná pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. Zaplatíte 395 a 440 Kč.

Tento program byl již uveden na festivalu Smetanova Litomyšl. Každé jeho živé uvedení je však podle Božidary Turzonovové jiné. „Určitě i atmosféra vystoupení přímo v den výročí její smrti a navíc ve městě, ve kterém tato velká umělkyně před 90 lety zesnula, přinese interpretaci i vnímání diváka zvláštní rozměr,“ myslí si.

Na hudební části zazpívá mužský sbor Danubius Octet Singers se sbormistrem Danielem Simandlem. Ten vybral sám hudbu korespondující s literárními vstupy. Uslyšíte například Leoše Janáčka, Bedřicha Smetanu i slovenského skladatele Eugena Suchoně.

Herečka Božidara Turzonovová se vrací do krajského města, odkud tehdy vyjížděl štáb natáčet film Božská Ema. „Budějce jsou velmi půvabným místem, které po roce 1989 ještě zkrásnělo,“ myslí si.