K názoru, že nastal čas na přesun, došel mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm, který má za sebou osmnáct ročníků v jihočeské Třeboni. Svátek animovaného filmu se podle mluvčí Anifilmu Gabriely Zajícové nyní stěhuje z Třeboně do severočeského Liberce.

Anifilm. Na snímku je Vlčí dům. | Foto: Archiv Anifilm

„Necháváme Třeboň za námi, pomohla nám stát se světovým festivalem, pomohla nám vyrůst a jsme za to rádi. Doufáme, že i my jsme byli Třeboni přínosem k její větší proslulosti. Animace znamená oživení a pohyb, a my se teď potřebujeme posunout dále,“ vysvětluje tuto změnu ředitel festivalu Anifilm Tomáš Rychecký.