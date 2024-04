Dnešní drahá doba si občas žádá i poněkud netradiční řešení. Jeden by řekl, že vejce uložená ve sklepě jsou v bezpečí. O opaku se přesvědčil majitel jedné ze sklepních kóji domu v Náchodské ulici v Táboře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

V přesně nezjištěné době od 21. do 25. dubna letošního roku se totiž podle policejní mluvčí Lenky Pokorné do sklepa vloupal neznámý pachatel. "Po násilném překonání zámku vnikl do jedné ze sklepních kójí, z které odcizil tři plata vajec. Majiteli tím způsobil škodu odhadem za více než 500 korun," uvedla mluvčí.

S případem připomenula notnou dávku prevence, která spočívá například v zamykání vstupních dveří do domů, časté kontrole sklepeních prostor a rovněž tak všímavosti obyvatel k jedincům či skupinkám osob, které v domě nemají co dělat.

"Podezřelý pohyb neznámých osob v domě hlaste, prosím, na lince 158," doplnila.