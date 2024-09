Jak informovala policejní mluvčí Lenka Pokorná, v době od šesté hodiny večerní ve středu 11. září do druhé hodiny odpolední ve čtvrtek se měl neznámý pachatel násilím dostat do garáže. "Celou ji prohledal a následně odcizil bubnovou sekačku značky Vary, křovinořez a kompresor. To mu však nestačilo, vnikl do přilehlé nezajištěné stodoly, odkud odcizil traktor značky Zetor 30 s valníkem," popsala Lenka Pokorná.

Dodala, že zloděj dle odhadu způsobil celkovou škodu za více než 80 tisíc korun.